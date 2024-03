TedX a Napoli il 24 marzo 2024: dai papiri di Ercolano a Gaza, tutti i temi trattati Torna a Napoli l’appuntamento con TedX: appuntamento alle 14 di domenica 24 marzo all’hotel Royal Continental di Napoli. Il tema, “Undressed”, riguarda l’IA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si intitola "Undressed" il tema di TedX che si svolgerà domani 24 marzo a Napoli, all'hotel Royal Continental sul Lungomare, a partire dalle 14. Sul palco saliranno tra gli altri Gianluca Del Mastro, Joe Snape, Leandro Pecchia, Giulia Garofalo Geymonat, Elisa Sirianni, Antonella Inverno, Stefano Caimi e Marco Abbro: si parlerà dell'intelligenza artificiale che "aiuta ma non sostituisce l'uomo a svelare il suo passato".

"Undressed è un invito a essere autentici, a spogliarsi delle sovrastrutture e ad abbracciare la vulnerabilità necessaria per scoprire la vera essenza di ciò che ci circonda", spiegano il team tutto al femminile che si è occupato dell'evento: Valeria Scialò nel ruolo di organizer, Francesca Nicolais e Giusi Ciaccio nel ruolo di co-organizer, Vittoria Salabelle in quello di designer, Rossella Ciardiello e Maria Cecilia Bruzzone rispettivamente coordinatrici della logistica e dei volontari.

Ma non solo: si parlerà anche della Striscia di Gaza, con appelli alla pace e con Valentina Acca che leggerà il testo (inedito) di Viola Ardone scritto per Falastin Hurra, collettiva di fumettisti e illustratori italiani e internazionali per la Palestina libera. Si parlerà anche del ruolo avuto dall'intelligenza artificiale per "decifrare" i papiri di Ercolano, scampati all'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo: grazie all'IA, infatti, tre studenti poco più che ventenni (l'egiziano Youssef Nader, lo statunitense Luke Farritor e lo svizzero Julian Schilliger) sono riusciti ad estrarre il testo di 15 delle 160 colonne di uno dei papiri. Duemila caratteri, circa un metro dei 13 complessivi, "appena", si fa per dire, il 5% del totale. Ma che grazie all'IA e alla loro intuizione, è tornato disponibile a quasi duemila anni dalla stesura.