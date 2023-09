Teatro San Carlo, Stephane Lissner torna al lavoro dopo il reintegro da soprintendente Stephane Lissner torna al lavoro come soprintendente del Teatro San Carlo di Napoli: riattivato il contratto dopo il reintegro del Giudice del Lavoro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stephane Lissner torna al lavoro dopo il reintegro come soprintendente del teatro San Carlo. Il giudice del lavoro aveva disposto il suo reintegro ai danni di Carlo Fuortes, che era stato nominato dal Governo a succedergli dopo che la nuova normativa prevedeva il "pensionamento" obbligatorio a 70 anni (e che Lissner non aveva esitato a definire "discriminatoria"). La sentenza è stata firmata l'11 settembre, ed ha portato prima ad un nuovo decreto del ministro Gennaro Sangiuliano del 15 settembre e a due passaggi in Consiglio di Indirizzo. Fatto sta che Stephane Lissner, salvo ulteriori colpi di scena che però appaiono improbabili, torna ad essere il soprintendente del Teatro San Carlo di Napoli.

"Non entro nel merito della questione giudiziaria, su cui parlano i miei avvocati", le poche parole di Lissner dopo il rientro al lavoro in seguito al suo reintegro, "Sono qui solo per lavorare e riprendere un percorso che si è interrotto non per mia responsabilità. Sono molto motivato e tutte le istituzioni hanno in me un interlocutore pieno di entusiasmo". Lissner ha già preso parte alla Madama Butterfly di Giacomo Puccini nella versione di Ferzan Opzetek, che ha segnato la ripresa della stagione lirica del teatro partenopeo dopo la pausa estiva. Il contenzioso, però, non è ancora del tutto chiuso: la Fondazione, presieduta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha già fatto partire un ricorso contro il reintegro di Lissner attraverso l'Avvocatura dello Stato, mentre lo stesso Fuortes potrebbe decidere di rivolgersi alle vie legali. Ma i tempi saranno lunghi: allo stato attuale, il contratto di Lissner valido fino ad aprile 2025, è tornato a tutti gli effetti riattivo.