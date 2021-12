Tavolini di bar e ristoranti gratis a Napoli, tutte le concessioni prorogate al 31 marzo 2022 Prorogate al 31 marzo 2022 le concessioni per i tavolini di bar e ristoranti gratis a Napoli a causa del Covid.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prorogate al 31 marzo 2022 le concessioni per i tavolini di bar e ristoranti gratis e ovunque a Napoli. La delibera è stata approvata dalla giunta Manfredi nella seduta di oggi, 21 dicembre 2021, su proposta dell'assessore al Commercio Teresa Armato, e va a prorogare la precedente delibera della giunta De Magistris che sarebbe scaduta il 31 dicembre prossimo. Adesso la palla passa al consiglio comunale che dovrà approvare l'atto prima della fine dell'anno.

La delibera concede agli esercenti di estendere le concessioni per tavolini, sedie e ombrelloni a causa delle norme sul distanziamento per il Covid, in deroga al regolamento Cosap, la tassa di occupazione suolo pubblico. La giunta Manfredi, come anticipato da Fanpage.it, stava già pensando ad un rinnovo della misura, considerato che il Governo Draghi ha prorogato lo stato di emergenza per il Covid a livello nazionale al 31 marzo 2022. I titolari dei locali, infatti, erano preoccupati e chiedevano all'amministrazione delle indicazioni su come comportarsi: se dovessero, cioè, rimuovere o meno i tavolini dal 1 gennaio 2022. "Siamo orientati a mantenere la misura – aveva spiegato a Fanpage.it, l'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato – che riteniamo utile e adeguata per gli esercenti”. L'assessore Armato ha così rispettato l'impegno preso.

La delibera sui tavolini era stata approvata dal consiglio comunale il 23 marzo scorso e prorogava al 31 dicembre la prima delibera del 22 giugno 2020. Una possibilità prevista dal Decreto Rilancio del Governo, il Dl 34 del 2020, che ha previsto una deroga alle concessioni di occupazione di suolo per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, a Napoli, la delibera ha previsto che le occupazioni di suolo pubblico sono concesse in deroga all'articolo 15 del regolamento dei dehors sul Cosap adottando una procedura di semplificazione con il presupposto che vengano corrisposte misure di ristoro per le imprese di pubblico esercizio.