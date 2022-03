Tavolini di bar e ristoranti a Napoli, proroga dei permessi fino a giugno 2022. Si pagherà, ma con lo sconto L’assessore Teresa Armato a Fanpage.it: “Proroga fino a giugno con tariffa scontata. Non bisognerà rimuovere le installazioni regolari”.

A Napoli i tavolini di bar e ristoranti estesi all'esterno dei locali potranno restare fino al 30 giugno 2022, anche dopo quindi il termine dello stato di emergenza per il Covid, che finisce giovedì prossimo, 31 marzo. Il Comune di Napoli sta lavorando, infatti, alla proroga della delibera per la concessione delle estensioni delle occupazioni semplificate per il Covid dei tavolini e dei gazebo. I titolari degli esercizi di ristorazione, quindi – secondo la bozza di delibera, non ancora ufficiale – non dovranno smontare o ridurre i tavolini e le sedie attualmente presenti, purché ovviamente rispettino tutte le regole previste dal dispositivo. La novità però sarà che le occupazioni non saranno più gratis, ma bisognerà pagarle. Anche se è previsto un forte sconto sul canone di occupazione.

L'assessore Armato: "Proroga fino a giugno con tariffa scontata"

"Stiamo definendo le tariffe con l'assessorato al Bilancio, guidato dall'assessore Pier Paolo Baretta – afferma a Fanpage.it l'assessore al Turismo Teresa Armato – Cercando di indicare cifre "calmierate". Ci sarà una proroga al 30 giugno prossimo, come prevede il Decreto Milleproroghe del Governo Draghi. Sull'entità degli sconti si stanno facendo adesso i calcoli in ragioneria e in bilancio. La possibilità di occupazione non varierà, la novità sarà solo la tariffa".

La legge 15 del 2022, che ha convertito il Decreto Milleproroghe, ha prorogato fino al 30 giugno le occupazioni semplificate Covid per l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (occupazioni Covid) di bar e ristoranti., venendo incontro alle richieste delle categorie, dell'ANCI e di alcune forze politiche tra cui il M5s. Si tratta di una nuova proroga di 3 mesi, dopo l'ultima di dicembre che scade giovedì prossimo.

Confesercenti Aigo: "Gestori nell'incertezza, il Comune dia informazioni"

Per Piero Orlando, Confesercenti Aigo, "Auspichiamo un intervento anche con una comunicazione ufficiale da parte del Comune sulle occupazioni semplificate. A 4 giorni dalla scadenza, i proprietari delle attività ancora non sanno come regolarsi e si trovano nell'incertezza".

Mentre il consigliere comunale Gennaro Esposito sottolinea: "Le occupazioni di suolo pubblico con la pandemia si sono incredibilmente estese tanto da porre una vera e propria questione di uso democratico degli spazi pubblici. Allo stato registriamo locali di pochi metri quadrati che occupano superfici sei o sette volte la dimensione dei negozi stessi determinandosi, tra l’altro delle vere e proprie trasformazioni urbane di numerosi quartieri".