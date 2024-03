Tasse evase per 80 milioni: a Nocera Inferiore partite già 17mila cartelle esattoriali A Nocera Inferiore mancano 80 milioni di tasse e contributi non versati: partite le prime 17mila cartelle. “Si tratta per lo più di Imu e Tari non pagate” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Circa 80 milioni di euro in tasse e tributi comunali mai pagate nel comune di Nocera Inferiore: si tratta in massima parte di Imu e Tari nel periodo che parte fin dal 2015 e che, nel tempo, ha creato un buco enorme nelle tasse comunali. Ma ora, il comune salernitano batte casse: già 17mila cartelle esattoriali sono partite per recuperare i primi 8 milioni di euro, mentre altre partiranno nei prossimi giorni. E viste le difficoltà di riscossione dell'Ente Pubblico, la nuova amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio ha deciso di "esternalizzare" il servizio di riscossione, con una gara ad hoc che sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Tasse annuali su rifiuti e immobili, ma anche crediti vecchi e nuovi dal 2015 ad oggi, per un totale di circa 80 milioni di euro complessivi. "Sono già partiti 17mila atti di notifica", ha spiegato Clara Cesareo, assessore al Bilancio del Comune di Nocera Inferiore, raggiunta dai microfoni del TgR Campania, "si tratta di avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni di pagamento per quanto riguarda Imu e Tari per un totale complessivo di circa 8 milioni di euro". Una prima tranche di poco conto, per modo di dire, rispetto agli 80 milioni complessivi che mancano nelle casse del comune. Ma una cosa è certa: l'amministrazione comunale intende recuperarli. "È in corso di pubblicazione una gara per l'affidamento della riscossione di tutte le entrate tributarie ad una ditta specializzata", spiega ancora l'assessore Cesareo, "si tratta di una scelta obbligata in quanto il personale comunale non è sufficiente, dati anche i limiti assunzionali".