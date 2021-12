Tassa Rifiuti 2021 Napoli, a chi spetta lo sconto fino all’84% Gli sgravi approvati dal Comune di Napoli per le attività colpite dalle restrizioni per il Covid, come ristoranti, alberghi, pub, bar e discoteche.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sconti fino all'84% sulla Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2021, per le attività economiche che sono state penalizzate dalle restrizioni per il Coronavirus. Alcune attività, infatti, per alcuni mesi dell'anno, in corrispondenza delle zone rosse in Campania, sono state chiuse al pubblico e non hanno prodotto, quindi, immondizia nel periodo interessato. Da qui, la delibera 552 sugli sgravi approvata dal Comune di Napoli il 15 dicembre scorso, che prevede, appunto, per alcune categorie degli sconti sulla Tari che possono arrivare fino all'84%. Tra queste, ristoranti, alberghi, pub, bar, mercati alimentari, discoteche.

Mega-sconti anche per musei, chiese e benzinai

Tra le altre attività per le quali il Comune di Napoli ha previsto il massimo sconto dell'84% ci sono musei, biblioteche, scuole, associazioni, chiese, cinema e teatri, ma anche campeggi, benzinai, alberghi, impianti sportivi, stabilimenti balneari. Il Decreto Sostegni Bis del Governo Draghi ha previsto un fondo di 600 milioni per i Comuni per le riduzioni Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni. A Napoli con decreto ministeriale sono stati riconosciuti 11,7 milioni di euro per il 2021 che vanno ad aggiungersi ad altri 13 milioni arrivati l'anno scorso e non spesi dal Comune (su un totale di 24,3 milioni). Quindi, in totale ci sono circa 25 milioni di euro per gli sgravi Tari del 2021. Lo sgravio andrà a ridurre la parte variabile della vigente tariffa. Gli sconti saranno applicati ovviamente solo alle utenze iscritte regolarmente nella banca dati Tari.