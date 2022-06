Trasporto pubblico a Napoli

Targhe alterne sulla SS 163 Costiera Amalfitana da Vietri a Positano dal 18 giugno fino a settembre Targhe alterne sulla SS 163 Costa d’Amalfi che collega Vietri sul Mare a Positano da domani, sabato 18 giugno, fino al 30 settembre dalle ore 10 alle 18.

A cura di Pierluigi Frattasi

Costiera Amalfitana, imagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scattano le targhe alterne sulla Strada Statale 163 Costa d'Amalfi che collega Vietri sul Mare a Positano da domani, sabato 18 giugno, e fino al 30 settembre prossimo, dalle ore 10 alle 18. Sulla strada panoramica della costiera, famosa nel mondo, nei giorni dispari non potranno circolare le auto con ultima cifra della targa dispari e viceversa. Il divieto sarà in vigore solo nel fine settimana nel periodo dal 18 giugno al 31 luglio e dal 1 al 30 settembre e tutti i giorni nel solo mese di agosto. Potranno passare solo i residenti dei 13 comuni della costiera, i mezzi pubblici, taxi, Ncc, veicoli disabili con tagliando H, e mezzi di emergenza. Da domani si parte con il divieto per le targhe pari.

L'ordinanza dell'Anas

Il divieto è stato predisposto dall'ordinanza dell'Anas numero 340 del 2019 che entra in vigore quest'anno – era slittata a causa del Covid – e riguarderà la SS 163 Amalfitana. Un modo per ridurre le lunghissime code nel periodo estivo. Tra i Comuni interessati, Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani , Ravello, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul mare. L'ordinanza, inoltre, prevede il senso unico in direzione Positano/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a 10,36 metri di lunghezza e superiori ai 6 metri. Con deroga, nel periodo al primo giugno al 30 settembre, per i veicoli adibiti al trasporto di persone di medesime dimensioni che potranno transitare in direzione opposta tra le 9 e le 11 da Ravello a Positano, e tra le 16 e le 19 da Ravello ad Amalfi (Piazza Flavio Gioia).

Polemiche e contestazioni, allo studio correttivi

Il provvedimento è stato accompagnato anche da molte polemiche da parte soprattutto delle compagnie dei bus turistici. Ed è stato all'attenzione anche della stampa straniera, come la CNN. E non è escluso che possano arrivare dei correttivi nei prossimi giorni. L'Anas ha spiegato che, relativamente alle limitazioni per la circolazione lungo la SS163 “Amalfitana”, nel 2019 l’Azienda ha emesso due Ordinanze:

Leggi anche A Napoli bus cancellati per il Referendum: 120 autisti e dipendenti Anm ai seggi come scrutatori