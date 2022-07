Tanti contagi in Campania, la gente ha paura: fila per la quarta dose over 60 Dopo il via libero del ministro Speranza alla quarta dose di vaccino Covid per gli over 60, tante code in Campania nei distretti sanitari locali. All’appello a vaccinarsi hanno risposto però anche i più giovani.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La fila di stamattina per la quarta dose di vaccino. Foto / Fanpage.it

Sempre più gente in coda per ricevere il vaccino anti Covid in Campania: l'impennata di contagi, l'assenza di mascherine, il virus che circola liberamente, tutti fattori che hanno spinto le persone a recarsi ai punti vaccinali più vicini chi per ricevere la quarta dose, chi per completare un ciclo vaccinale "interrotto" troppo presto, quando cioè i contagi si erano ridotti al minimo, tanto da far allentare ulteriormente le misure precauzionali.

Lunghe code nei centri vaccinali

A Napoli in tanti si stanno presentando in queste ore nei distretti sanitari locali per ricevere il vaccino: non solo over 60, ma anche più giovani. Con la mente, insomma, sembra di essere tornati allo scorso anno. Gli appelli della politica si sono fatti sempre più serrati: con l'abbandono del sistema di colori e fasce, l'unica strada percorribile resta insomma l'immunità che si ottiene grazie al vaccino, che sta evitando del resto che ad un enorme numero di contagiati seguano anche il caos e l'occupazione di posti letto negli ospedali. Da ieri è arrivato anche il via libera del ministro Speranza alla quarta dose per gli over 60, e già oggi in tanti si sono presentati all'appuntamento, per scongiurare soprattutto le conseguenze peggiori del virus, che sembrano attecchire soprattutto tra i non vaccinati e i più fragili.

Come fare il vaccino anti Covid

La Campania già a inizio mese aveva iniziato ad accelerare sui vaccini, pubblicando un calendario che va dal 5 al 31 luglio per le quarte dosi, ma anche per chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale. Campagna vaccinale che riguarda anche i minori. A Napoli, in particolare, allestiti punti vaccinali in tutti i distretti sanitari locali: riaperta anche la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.