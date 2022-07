Quarta dose vaccino Covid a Napoli, a chi rivolgersi: orari, mail e recapiti telefonici La Campania accelera sui vaccini: calendario dal 5 al 31 luglio per quarte dosi o per chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riprende a pieno regime la campagna vaccinale in Campania: l'enorme ondata di contagi, infatti, sta gettando nel caos molte persone, con corse ai tamponi fai-da-te che rischiano anche di alterare il quadro complessivo, già particolarmente delicato. "Non possiamo permetterci in alcun modo di restare indietro rispetto ad una tra le azioni più importanti che ha contraddistinto la lotta contro il virus: il vaccino", ha spiegato in una nota il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. La stessa azienda sanitaria ha quindi pubblicato modalità e calendario per chi vorrà fare la quarta dose o volesse completare il ciclo vaccinale.

Chi può fare la quarta dose

La Regione Campania ha fatto sapere che, come da normativa ministeriale, "si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (seconda booster o quarta dose) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo a completamento del ciclo vaccinale". Per quanto riguarda l'età, potrà ricevere il vaccino chiunque al di sopra dei 5 anni: non c'è obbligo ma solo una "forte raccomandazione", soprattutto per chi non avesse ancora completato il ciclo vaccinale.

Il programma vaccinale dal 5 al 31 luglio

Dai 12 anni agli over 80, questi i luoghi in cui recarsi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, oltre alle farmacie e negli studi dei medici di medicina generale che aderiscono:

Distretto sanitario n°24 – Chiaia / San Ferdinando / Posillipo:

corso Vittorio Emanuele n°691

corso Vittorio Emanuele n°691 Distretto sanitario n°25 – Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

via Davide Winspeare n°67 Distretto sanitario n°26 – Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

via Scherillo n°12 Distretto sanitario n°27 – Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6 Distretto sanitario n°28 – Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

via della Resistenza n°25 Distretto sanitario n°29 – Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

via San Gennaro dei Poveri n°25 Distretto sanitario n°30 – Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

viale IV aprile n°50 Distretto sanitario n°31 – Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

via Egiziaca a Forcella n°18 Distretto sanitario n°32 – Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

via Bernardo Quaranta n°2B Distretto sanitario n°33 – San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

A Capri, invece, le vaccinazioni si terranno solo di giovedì, dalle 9 alle 13 (esclusivamente fascia 5-11 anni) e poi alle 13.30 alle 15.30 le altre fasce. Anche qui, oltre a farmacie e studi medici, ci sarà una postazione Asl preposta:

Distretto Santario di base n°73 – Capri

via le botteghe n°30

Per quanto riguarda i bambini d'età 5-11 anni nel capoluogo, questi i distretti sanitari dove sarà possibile effettuare il vaccino, dalle 9 alle 14 di ogni mercoledì di luglio, oltre agli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale:

Distretto sanitario n°24 – Chiaia / San Ferdinando / Posillipo:

corso Vittorio Emanuele n°690

corso Vittorio Emanuele n°690 Distretto sanitario n°25 – Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

via Davide Winspeare n°67 Distretto sanitario n°26 – Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

via Scherillo n°12 Distretto sanitario n°27 – Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42

via San Gennaro Antignano n°42 Distretto sanitario n°28 – Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

via della Resistenza n°25 Distretto sanitario n°29 – Stella / San Carlo all'Arena

via Scudillo a Pietravalle n°24/26

via Scudillo a Pietravalle n°24/26 Distretto sanitario n°30 – Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

via Valente n° 31

via Valente n° 31 Distretto sanitario n°31 – Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

via Egiziaca a Forcella n°18 Distretto sanitario n°32 – Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via P. Ammendola n°1

via P. Ammendola n°1 Distretto sanitario n°33 – San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

vico Dattero alla Maddalena n°2

Inoltre, esclusivamente il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 14, sarà aperta anche la postazione della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte per chi ha tra i 12 e gli oltre 80 anni.