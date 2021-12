Tamponi rapidi gratis per i cittadini under 35 a Sorrento. Necessario avere il green pass L’iniziativa, voluta dal Comune e dalla Fondazione Sorrento, si svolgerà il 30 e il 31 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Due giorni dedicati a uno screening di massa a Sorrento, giovedì 30 e venerdì 31 dicembre: saranno effettuati gratuitamente tamponi antigenici – i cosiddetti tamponi rapidi – a tutti i cittadini che non abbiano superato i 35 anni d'età; per sottoporsi al tampone, però, bisognerà essere muniti di green pass. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Sorrento, per consentire ai cittadini di trascorrere il Capodanno, momento in cui ci si riunisce in famiglia e con gli amici, con maggiore serenità: sarà una postazione mobile ad effettuare i tamponi rapidi ai cittadini under 35. L'appuntamento è per giovedì 30 dicembre in piazza Andrea Veniero, dalle ore 9 alle ore 21; venerdì 31 dicembre, invece, la postazione mobile si sposterà in piazza Angelina Lauro, e i tamponi saranno effettuati dalle ore 9 alle ore 18.

Caos tamponi a Napoli e provincia

Durante queste festività natalizie, sia a Napoli che in provincia, tantissimi cittadini hanno affrontato lunghe code, sia nei drive-in degli ospedali che all'esterno delle farmacie e dei centri specialistici, per sottoporsi a un tampone. A Pozzuoli, ad esempio, all'esterno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, le auto incolonnate in attesa che arrivasse il proprio turno per effettuare il tampone hanno creato non pochi disagi alla circolazione automobilistica. Per questo motivo, a partire da oggi, come disposto dal sindaco Vincenzo Figliolia, ci si potrà recare all'ospedale di Pozzuoli per effettuare il tampone soltanto su prenotazione. Disagi analoghi, con una lunga colonna di automobili, anche a Caserta.