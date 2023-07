Tamponato, picchiato e rapinato: cieca violenza in via Petrarca a Posillipo Fratture e traumi multipli per un uomo di Posillipo che ha raccontato di essere stato rapinato e picchiato mentre percorreva via Petrarca.

A cura di Redazione Napoli

Notte di violenza in via Petrarca a Posillipo, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per la segnalazione di una rapina compiuta nella bella strada panoramica del quartiere più lussuoso della città. Lì un 39enne, residente in zona, era a bordo della sua auto e sarebbe stato tamponato da un altro veicolo.

È successo tutto rapidamente: due persone, quelle a bordo dell’auto che lo avrebbe colpito, sarebbero scese dall’auto e lo avrebbero picchiato violentemente. Prima di fuggire, gli avrebbero portato via cellulare e portafogli. Un mese di prognosi prescritta dai medici del Pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo per fratture e traumi multipli. Indagini in corso della stazione di Posillipo per chiarire dinamica e identificare i responsabili.