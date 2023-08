Sviene per una crisi respiratoria in strada: i poliziotti la salvano con manovre salvavita Ha una crisi respiratoria e sviene in strada: salvata dai poliziotti con manovre salvavita. Accade nel Parco Urbano a Marcianise, nel Casertano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna è svenuta in strada, colpita da una improvviso crisi respiratoria: fortunatamente, i poliziotti giunti sul posto dopo una segnalazione, attraverso manovre salvavita, le ha hanno permesso di riprendere a respirare in autonomia prima dell'arrivo dei soccorsi del 118, allertati a loro volta. La vicenda è accaduta a Marcianise, in provincia di Caserta, all'interno del Parco Urbano che si trova nella cittadina del basso casertano.

Tutto è accaduto in pochi attimi: la donna, colpita da una violenta quanto improvvisa crisi respiratoria, è svenuta. Priva di sensi ed incapace di respirare autonomamente, alcuni passanti che hanno notato la scena hanno chiamato subito la Polizia e i soccorsi: i primi ad arrivare sono stati gli agenti di una squadra volante del commissariato di Marcianise, appositamente formati per il primo soccorso sanitario. Giunti sul posto, hanno raggiunto la donna, ancora riversa in terra e con evidenti segni di decadimento delle funzioni vitali dovute alla mancanza di ossigeno e al conseguente stato cianotico: immediatamente, con manovre salvavita, i poliziotti di Marcianise sono riusciti a far "ripartire" l'apparato respiratorio della donna, che dopo alcuni istanti ha ripreso così a respirare in autonomia, salvandosi da ben più gravi conseguenze. Nel frattempo, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che si sono occupati delle cure del caso ed hanno portato la donna in ospedale per scongiurare ogni pericolo. Ma il peggio sembrerebbe essere passato: le sue condizioni sarebbero apparse in ripresa e dopo i controlli di rito tutto lascia credere che la donna verrà dimessa nelle prossime ore dal pronto soccorso.