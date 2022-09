Svastiche all’ingresso dell’ex Asilo Filangieri, gli attivisti: “Gesto vigliacco” Vandali in azione nell’ex Asilo Filangieri di Napoli: disegnate svastiche e simboli fallici. Gli attivisti: “Non rimarremmo in silenzio”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Svastiche e simboli fallici disegnati sulle pareti e sui pavimenti dell'ex Asilo Filangieri di Napoli, il centro sociale partenopeo conosciuto come "L'Asilo" che da anni promuove iniziative culturali nel territorio nel cuore del Centro Storico. Immagini che gli stessi attivisti hanno diffuso poi in Rete, parlando di "aggressione, vile e dalla chiara identità politica" in una nota ufficiale. Non ci sono stati danni particolari, ad accezione di alcune porte vandalizzate per poter entrare nei locali.

Unanime la solidarietà di chi frequenta L'Asilo e dei residenti del posto. Non è la prima volta che gli attivisti denunciano episodi del genere, che sono già accaduti negli anni passati. "L’Asilo è stato vittima di un’altra aggressione, vile e dalla chiara identità politica", spiegano gli attivisti in una nota, "sono state disegnate varie svastiche sulle pareti del primo piano, del piano terra, dello scalone monumentale, c’è stata la forzatura del portone di ingresso e del refettorio, cazzi dipinti da chi ha evidenti problemi con la sessualità propria e altrui. Un gesto vigliacco", prosegue la nota, "che dà l’ennesima riprova della complessità del momento che viviamo, la campagna elettorale non è ancora conclusa e già da tempo l’Asilo subisce simili attacchi. Non possiamo in alcun modo rimanere in silenzio davanti a questi simboli. Oggi più che mai. Abbiamo ritenuto necessario condividerlo subito con tutti perché questa azione filo nazista non colpisce solo l’asilo, ma tutta la città. È un avvertimento agli spazi sociali, ai beni comuni, alle associazioni e gruppi che qui come altrove lottano per creare spazi sicuri per accogliere i più deboli", concludono gli attivisti.