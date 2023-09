Rischio super eruzione ai Campi Flegrei, l’allarme del vulcanologo Mastrolorenzo non è piaciuto all’Ingv: “Non condividiamo toni e contenuti” Campi Flegrei, le dichiarazioni del vulcanologo Mastrolorenzo non sono piaciute all’Ingv: “Espresse a titolo personale, l’istituto non condivide nè i toni nè i contenuti”

Le affermazioni del vulcanologo e primo ricercatore dell’Ingv Giuseppe Mastrolorenzo su terremoti e rischio eruzione nella caldera dei Campi Flegrei e sul piano di evacuazione predisposto dalla Protezione Civile, non sono piaciute per nulla all'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

«Le dichiarazioni di Mastrolorenzo sono espresse a titolo personale, come ricercatore cui è garantita la libera espressione. L’Ingv non condivide né i toni né i contenuti delle sue interviste»: è il commento a Fanpage.it dell'ente di ricerca deputato allo studio dei fenomeni geofisici e vulcanologici e alla gestione delle reti di monitoraggio vulcaniche e sismiche.

Cosa aveva dichiarato Mastrolorenzo? Interpellato da Radio Radicale sul piano di evacuazione in caso di eruzione ai Campi Flegrei lo aveva giudicato «irrealistico»:

Se l’eruzione ci coglie di sorpresa dovremmo poter sapere cosa fare e come aiutare la gente, ma tutto questo oggi semplicemente non è stato previsto. […] Il problema è che la valutazione sui livelli di allerta (al momento siamo ad allerta gialla ndr.), cioè quando passare a quello arancione e nel caso al rosso, viene presa dalla Commissione Grandi rischi sulla base di esperienze e valutazioni dei singoli membri ed è molto probabile che si arrivi a un falso allarme oppure, peggio ancora, che si ritardi l’evacuazione e ci ritroviamo magari a eruzione già iniziata.

Il piano di evacuazione è in varie fasi e prevede l'allontanamento della popolazione in zone più sicure. Secondo quanto dichiarato da Mastrolorenzo «il problema vero riguarda il fatto che le scosse attuali possono essere già i precursori dell’eruzione, che potrebbe essere una supereruzione». L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – che impegna decine di ricercatori, a vario livello, sulla situazione dei Campi Flegrei, si è dissociato dalle parole del vulcanologo, non condividendone il contenuto e nemmeno il tono».