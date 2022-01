Super green pass e mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici, primo giorno a Napoli: multate 100 persone È entrato oggi in vigore il decreto del governo che impone l’obbligo del super green pass e delle mascherine FFp2 per viaggiare sui mezzi pubblici: circa 100 le persone multate a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, 10 gennaio 2022, come disposto dal governo, in tutta Italia è scattato l'obbligo di possedere il super green pass (si rilascia ai vaccinati con doppia dose e ai guariti) e di indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici. A Napoli, nel corso di questa prima giornata di nuove norme anti-Covid, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno controllato le banchine di autobus e delle stazioni delle due linee della metropolitana cittadina, per verificare il rispetto delle nuove regole: circa 100, in queste prime ore, le persone che sono state multate a Napoli perché trovate senza il super green pass oppure senza le mascherine Ffp2; in totale, sono state circa 14mila le persone controllate dalle circa 24 unità di agenti della Polizia Metropolitana assegnate alle loro quattro postazioni, vale a dire in piazza Matteotti, piazza Cavour, via Pansini e all'esterno dell'ospedale Monaldi.

La Polizia Metropolitana di Napoli rende noto che il numero delle persone controllate e, di conseguenza, di quelle sanzionate è destinato a salire, sia nel corso delle giornata odierna e sia nei prossimi giorni: le 24 unità impiegate oggi, infatti, sono destinate ad aumentare e, con esse, anche i controlli messi in campo.

Al Vomero, invece, quartiere collinare della città, gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato due attività di ristorazione. I vigili urbani, durante i controlli scattati nel weekend conclusosi da poco, hanno appurato che nei due locali sanzionati i dipendenti non erano in possesso del green pass, necessario in tutti i luoghi di lavoro; in uno dei due ristoranti, anche il proprietario era sprovvisto della certificazione verde.