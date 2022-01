Dipendenti al lavoro senza Green Pass, sanzionate due attività di ristorazione al Vomero Due attività di ristorazione del Vomero, a Napoli, sono state sanzionate dalla Municipale: i dipendenti non avevano il Green Pass. Rimosse intorno allo stadio 32 auto in divieto di sosta.

A cura di Nico Falco

I dipendenti erano regolarmente al lavoro, ma senza il Green Pass, obbligatorio ormai dallo scorso ottobre per tutti i dipendenti pubblici e privati: lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che durante i controlli ad hoc sul rispetto delle normative anti Covid-19 hanno sanzionato due attività di ristorazione del quartiere Vomero, in via Simone Martini e in via Francesco Cilea. In una delle due i poliziotti hanno appurato che erano sprovvisti della certificazione verde sia il titolare sia i quattro dipendenti.

Sempre nel quartiere collinare, un cittadino è stato sanzionato perché consumava alcolici in strada dopo le ore 22, infrangendo quanto disposto dalle ordinanze regionali (in particolare, quella del 7 gennaio 2022, che vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 22 alle 6, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi anche gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali). Durante i servizi sul Green Pass e sull'uso dei dispositivi di protezione individuali sono state controllate complessivamente 424 persone nei diversi quartieri cittadini.

Napoli-Sampdoria, 32 auto rimosse col carro attrezzi vicino allo stadio

I controlli intorno al perimetro esterno dello stadio Maradona sono stati intensificati in occasione della partita tra Napoli e Sampdoria, ieri, 9 gennaio. Complessivamente sono stati elevati 43 verbali per infrazione al Codice della Strada e sono state prelevate col carro attrezzi 32 automobili che erano state parcheggiate in divieto di sosta. Controllato il Green Pass al personale di 20 esercizi commerciali della zona ed a 42 clienti. Sono stati sanzionati tre parcheggiatori abusivi ed è stata sequestrata la merce a cinque venditori ambulanti abusivi.