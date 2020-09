Si ribalta con l'automobile in un incidente in piena notte: per fortuna le sue condizioni non sono risultate gravi, ma è stato comunque portato in ospedale per le cure mediche del caso. L'incidente è avvenuto a Summonte, in provincia di Avellino. Protagonista della vicenda un ragazzo di 29 anni che, attorno all'una di questa notte, ha improvvisamente sbandato con la propria vettura mentre percorreva la Strada Statale 88, detta "dei Due Principati" perché parte dalla provincia di Benevento ed arriva fino a quella di Salerno, attraversando anche quella di Avellino.

Il ragazzo di 29 anni, arrivato nel comune di Summonte, alle porte del capoluogo irpino, ha improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare: forse un colpo di sonno o un improvviso ostacolo in strada (la zona è nota per la presenza di volpi ed altri animali selvatici), fatto sta che è uscito bruscamente fuori strada finendo la sua corsa contro un muretto ed una centralina di energia elettrica presente in zona. Il giovane è rimasto poi incastrato nell'abitacolo, dove è stato soccorso dai vigili del fuoco di Avellino, giunti sul posto poco dopo. Non ci sono state altre vetture coinvolte nell'incidente, né tanto meno danni consistenti riportati dall'edificio contro cui l'automobile ha finito la propria corsa: la stessa centralina ha riportato soltanto l'apertura della cassa sulla parte anteriore. Ben diversi i danni riportati dall'automobile stessa che, dopo essersi ribaltata, ha visto andare in frantumi l'intero parabrezza, oltre ovviamente a tutti i danni riportati alle fiancate ed alla parte anteriore del veicolo. Il giovane è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e poi portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'automobile.