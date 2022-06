Sulla scogliera di Bacoli c’è la risposta a chi è contro il reddito di cittadinanza

A Bacoli, splendida città di mare dei Campi Flegrei, c'è la risposta a chi in questi anni ha insultato i percettori del reddito di cittadinanza. «Fannulloni»; «nullafacenti», «parassiti». Quando il progetto c'è ed è non solo sulla carta ma operativo, reale, i risultati ci sono. Josi Della Ragione, sindaco della città, particolarmente votato anche al racconto a mezzo social network di quel che viene fatto giorno dopo giorno dalla sua amministrazione, racconta:

Stiamo pulendo la scogliera della Marina Grande di Bacoli. E lo facciamo grazie ai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. Sono persone straordinarie che hanno tanta voglia di restituire alla comunità, gli aiuti economici che ricevono.

Sono al servizio del territorio, con assicurazioni di cui ci siamo fatti carico come Comune. Perché crediamo tanto in questa sinergia. Affianco a loro, altri cittadini. Quelli del progetto di inclusione Itia, che anche abbiamo attivato con enorme entusiasmo. Tra i primi in Campania, in entrambi i casi.