Suicidio in piazza Plebiscito a Napoli, davanti a decine di persone, indaga la Polizia Municipale

Un uomo dell'età di 50 anni circa si è tolto la vita a Napoli, lanciandosi da un ballatoio in piazza Plebiscito su via Acton finendo sul marciapiede che affianca l'ascensore che collega la strada con la zona sovrastante. Il fatto è avvenuto dinanzi a tantissime persone. Sul posto, all'ingresso dell'ascensore di via Acton dove si trova il corpo dell'uomo, è arrivata anche la Polizia scientifica per i rilievi.

Vengono ascoltati dalla Polizia Locale di Napoli testimoni che hanno assistito al gesto; le telecamere hanno ripreso l'atto confermando la volontarietà del gesto , pur essendoci indagini sono in corso. Il corpo è caduto in una delle zone più trafficate di Napoli, l'imbocco della Galleria della Vittoria.