Studentessa palpeggiata nelle parti intime durante una rapina: 2 arresti in centro a Napoli I tre studenti sono stati rapinati mentre tornavano a casa: una di loro è stato anche palpeggiato nelle parti intime da uno dei malviventi.

A cura di Valerio Papadia

Rapinata, poi palpeggiata nelle parti intime: una notte da incubo per una studentessa in pieno centro storico a Napoli. Mentre rientravano a casa, tre studenti – due ragazze e un ragazzo – sono stati rapinati da due malviventi armati di coltello; uno di loro, inoltre, ha anche toccato una delle due ragazze nelle parti intime, prima di darsi alla fuga.

I tre studenti hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per identificare e arrestare i due malviventi. Grazie all'esame delle immagini registrate dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona, nelle ore successive all'accadimento, i poliziotti hanno rintracciato i due malviventi, che si trovavano in una casa in vico Gabella della Farina, non molto distante da Porta Nolana.

Nell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto anche un coltello e indumenti corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato: in manette sono finiti un 51enne liberiano, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, accusato di rapina aggravata e violenza sessuale, e un 34enne ivoriano, senza fissa dimora, accusato di rapina pluriaggravata.