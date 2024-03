Studente universitario aggredito da un gruppo di ragazzini a Napoli: colpito alla testa con un tubo Il giovane studente, 23 anni, è stato aggredito nella notte a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli: è stato colpito alla testa con un tubo di ferro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un giovane studente universitario aggredito dal branco nella notte: a farne le spese un 23enne, originario del Pakistan e studente all'Università Federico II di Napoli. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, questa notte, in corso San Giovanni, periferia orientale del capoluogo campano, il 23enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando sarebbe stato improvvisamente accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzini, che lo hanno colpito in testa con un tubo di ferro.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118: lo studente universitario ha rifiutato il ricovero in ospedale ed è stato medicato sul posto. Sul luogo dell'aggressine sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.