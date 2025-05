video suggerito

Strappa il cellulare a una turista a Forcella, il compagno lo blocca e lo fa arrestare La Polizia ha arrestato un 19enne in via Egiziaca a Forcella: ha tentato di rapinare due turisti, ma è stato acciuffato prima della fuga e consegnato agli agenti.

A cura di Nico Falco

Era riuscito a strappare il telefono cellulare a una turista tra i vicoli di Forcella, ma quello che non aveva messo in conto era la possibile reazione del compagno della vittima: l'uomo è intervenuto, lo ha bloccato prima che riuscisse a scappare e lo ha tenuto fermo fino all'arrivo dei poliziotti. È successo nella serata di ieri, 22 maggio, in via Egiziaca a Forcella; a finire in manette un 19enne tunisino, che dovrà rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, per evitare l'arresto, ha aggredito i poliziotti.

I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato erano in servizio di controllo del territorio quando hanno notato una scena insolita: un uomo, mentre cercava di attirare la loro attenzione, teneva ben stretto un ragazzo che si divincolava per scappare. Si sono avvicinati e hanno appurato che quel ragazzo si era reso responsabile di una tentata rapina appena una manciata di secondi prima: aveva preso di mira una coppia di turisti americani che aveva incrociato a Forcella, aveva spintonato la donna e le aveva preso lo smartphone; l'uomo lo aveva però acciuffato mentre provava a scappare.

L'indagato è stato posto in sicurezza dagli agenti ma anche a quel punto ha continuato a tenere una condotta violenta, intenzionato a fuggire: ha spintonato e preso a calci i poliziotti ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato alla fine immobilizzato e bloccato. Il telefono, recuperato dagli agenti, è stato restituito alla vittima dopo le formalità di rito.