Strana polvere bianca a Pozzuoli, chiuso il parco pubblico di Villa Avellino. Il sindaco: "Fate attenzione" Il sindaco Gigi Manzoni ha invitato la cittadinanza a fare attenzione, soprattutto per bambini e animali domestici, in attesa dei risultati delle analisi dell'Asl sulla strana polvere bianca comparsa in città.

A cura di Valerio Papadia

Una strana e sospetta polvere bianca è comparsa, nelle ultime ore, a Pozzuoli, in alcune strade della città ma soprattutto sugli alberi del parco pubblico di Villa Avellino che, in via precauzionale, è stato chiuso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gigi Manzoni. Il primo cittadino ha invitato a prestare la massima attenzione, soprattutto per quanto riguarda bambini e animali domestici, in attesa dei risultati delle analisi effettuati sulla strana polvere dall'Asl, che forniranno indicazioni più precise circa la natura della sostanza.

"Grazie alle segnalazioni pervenute, abbiamo rilevato che, in diversi punti della città – ha detto il sindaco Manzoni – qualcuno ha diffuso una sostanza bianca, apparentemente una polvere topicida. Abbiamo provveduto a chiudere Villa Avellino, in attesa di conoscere i risultati delle analisi sulla sostanza, che abbiamo già inviato all’Asl. Abbiamo anche già inviato la lavastrade per procedere ad un lavaggio straordinario delle strade dove abbiamo rilevato la presenza della sostanza".

"Chiediamo a tutti – ha proseguito il primo cittadino di Pozzuoli – di fare attenzione, soprattutto per bambini e animali domestici, e di segnalare al comando della Polizia Locale l’eventuale presenza della sostanza per procedere alla pulizia. Attraverso il sistema di videosorveglianza stiamo cercando di risalire al responsabile, e in seguito procederemo con una denuncia alle autorità competenti, non possiamo consentire che qualcuno metta in pericolo la salute dei nostri concittadini con gesti tanto sconsiderati".