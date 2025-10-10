Strage nel Sannio, offerte di lavoro al figlio sopravvissuto per farlo restare con la sorella

Scatta la solidarietà per Mario Ocone: dopo i funerali della madre e del fratello molti cittadini hanno espresso la volontà di attivare un conto corrente per lui e alcuni imprenditori gli hanno fatto pervenire offerte di lavoro.

Salvatore Ocone, Elisa Polcino e la villetta di Paupisi (Benevento)

Un conto corrente per aiutarlo a sostenere le spese, ma soprattutto un lavoro stabile in zona per permettergli di restare a Paupisi, nella casa familiare e vicino alla sorella Antonia, ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale: nel piccolo comune del Beneventano è scattata la solidarietà per Mario, il figlio 21enne di Elisa Polcino e Salvatore Ocone, unico sopravvissuto alla strage del 30 settembre, quando il padre ha ucciso con una pietra la madre e il fratello Cosimo e ha ridotto in fin di vita la sorella.

La solidarietà per Mario, il figlio sopravvissuto

Mario Ocone, 21 anni, lavora a Rimini come cameriere stagionale. È tornato quando gli hanno comunicato che il padre aveva ucciso la madre. In quei momenti la sorte dei suoi fratelli era ancora sconosciuta: il 58enne aveva caricato entrambi in auto ed era scappato; quando è stato rintracciato, una decina di ore dopo, a Ferrazzano, in Molise, i soccorsi hanno accertato che il 15enne era già morto mentre la 16enne era in condizioni gravissime. L'uomo è in carcere, accusato di duplice omicidio, tentato omicidio e sequestro di persona.

Ora il ragazzo, rimasto da solo, deve seguire le sorti della sorella Antonia. In queste ore diversi imprenditori, che vogliono mantenere l'anonimato, gli hanno fatto pervenire offerte di lavoro stabile per farlo restare a Paupisi, nella casa di famiglia. Inoltre diversi cittadini, insieme al sindaco Salvatore Coletta, dopo la cerimonia funebre hanno espresso la volontà di aprire un conto corrente di solidarietà intestato proprio al 21enne.

Oggi i funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone

Oggi, alle 16, si sono tenuti i funerali di Elisabetta Polcino, 49 anni, e del figlio Cosimo, 15 anni, entrambi uccisi a colpi di pietra. Secondo quanto emerso dalle autopsie, sarebbero morti subito dopo essere stati colpiti alla testa. Le esequie, congiunte, sono state celebrate nella chiesa di Santa Maria del Bosco; per la giornata il sindaco di Paupisi ha proclamato il lutto cittadino.