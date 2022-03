Stop dall’Asl alle processioni di Pasqua in Costiera Sorrentina, i sindaci: “Le facciamo lo stesso” Stop dell’Asl Napoli 3 Sud alle processioni di Pasqua, come via Crucis e incappucciati: “Meglio rinviare di un anno”. Ma i sindaci: “Si faranno lo stesso”

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop dell'Asl Napoli 3 Sud alle processioni di Pasqua. Il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria ha chiesto, infatti, ai Comuni della Costiera Sorrentina di evitare le manifestazioni religiose di piazza, come le processioni per la via Crucis e degli incappucciati, per scongiurare il rischio degli aumenti dei contagi. Un invito quello dell'Asl 3 come forma di cautela, considerato che dal 1 aprile prossimo terminerà lo stato di emergenza per il Covid19 a livello nazionale e cadranno, così, anche tutte le restrizioni al momento in vigore, tra le quali i divieti di assembramenti e gli obblighi di mascherina e green pass. Ma contro il monito dell'Asl si è già alzata una levata di scudi da parte dei sindaci della Costiera. "Le processioni si faranno – ha annunciato senza mezzi termini il sindaco di Sorrento Massimo Coppola – Sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità".

Lo stop dell'Asl

Ma qual è il motivo della cautela dell'Asl? "In penisola Sorrentina – scrive nella nota il coordinatore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud per la Costiera – la curva dei contagi è tornata a salire e sarebbe il caso di annullare le processioni della Settimana Santa. Ad oggi sono più di 1.800 i residenti della penisola Sorrentina positivi e in isolamento. Nel rispetto della volontà cristiana di celebrare i riti pasquali come vuole la tradizione, andrebbero differite di un altro anno le processioni della via Crucis, come le altre manifestazioni pubbliche tradizionali". "Se non fosse possibile rimandarle", prosegue la nota, si raccomanda "di invitare le congregazioni ad organizzarsi per effettuare una sola, comune, processione per città nello stesso giorno ed alla stessa ora, così da distribuire il pubblico nei vari Comuni". L'Asl, poi, ha invitato tutti i cittadini a continuare ad indossare la mascherina protettiva come motivo precauzionale.

Le prescrizioni della Curia

La conferenza episcopale italiana, quella campana e le curie hanno dato delle indicazioni per lo svolgimento dei riti durante la Settimana Santa 2022. La Curia di Napoli, ad esempio, ha invitato i parroci ad esortare i fedeli "alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse".

