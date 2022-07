Trasporto pubblico a Napoli

Stop alla tratta Napoli-Poggiomarino della Circum fino al 31 agosto: “Manca personale” Chiusa dal 9 luglio al 31 agosto la tratta Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L’Eav: “Manca il personale, anche per la situazione Covid”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stop alla tratta della Circumvesuviana tra Napoli e Poggiomarino: lo ha annunciato l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea. Manca il personale, "anche per il protrarsi dell'emergenza Covid", si legge in una nota. E così da domani sabato 9 luglio e fino al 31 agosto, tutta la linea sarà sospesa: previsti autobus sostitutivi lungo la tratta da Poggiomarino a Torre Annunziata. La chiusura della linea è la terza in ordine di tempo dopo quella Napoli-Torre del Greco via centro direzionale e la Napoli-Pomigliano d'Arco.

Dunque, di fatto restano pienamente operative solo le linee che da Napoli portano a Sarno, Baiano e Sorrento: soprattutto quest'ultima, essenziale per lo spostamento dei turisti, è considerata di vitale importanza. Ma anche Sarno e Baiano, ormai unico mezzo di trasporto veloce per i pendolari che ogni giorno si recano a Napoli per lavoro. "Sacrificate", invece, le altre linee. Intanto, Umberto De Gregorio ha spiegato sulla questione dimissioni che il tema "non esiste" e che "stiamo per varare un nuovo piano per mille assunzioni nei prossimi cinque anni".

La nota dell'Eav

