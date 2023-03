Stop ad auto e moto su Capri, Ischia e Procida dal 6 aprile: nessuna deroga per Pasquetta Stop alla circolazione di auto e moto su Ischia, Capri e Procida dal 6 aprile: nessuna deroga salvo “appurata e reale necessità ed urgenza”,

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dal 6 aprile 2023, stop alla circolazione di auto e moto sulle isole di Capri, Ischia e Procida: lo ha deciso il Ministero dei Trasporti, spiegando anche che le possibili deroghe al divieto verranno valutate e concesse solo dal Prefetto di Napoli e solo in caso di "appurata e reale necessità ed urgenza", ma che in ogni caso non si potranno superare le 48 ore di permanenza sull'isola. Nessuna deroga, dunque, per Pasqua e Pasquetta: chi vorrà andare in vacanza sulle isole dovrà farlo lasciando i propri mezzi di trasporto privati sulla terraferma.

Per ottenere una deroga allo stop alla circolazione, bisognerà presentare le relative istanze assieme a dichiarazioni sostitutive, alla Prefettura di Napoli, salvo casi di comprovata e immediata urgenza. Si potranno consegnare le domande presso l’ufficio accettazione che si trova in Piazzetta Carolina, nelle immediate vicinanze del Palazzo del Governo, esclusivamente nei giorni lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13.00, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it e agli indirizzi concetta.lasala@interno.it e maria.viviani@interno.it per conoscenza.

I moduli sono disponibili sul sito della Prefettura di Napoli, nella sezione "Imbarco Isole – Limitazioni all'Afflusso e alla Circolazione". La documentazione da produrre è molteplice: l'istanza (scaricabile dal sito della Prefettura) e l'autodichiarazione compilate in ogni campo, una fotocopia del libretto di circolazione del veicolo per il quale si chiede la deroga, una fotocopia del documento di riconoscimento e la documentazione a supporto della richiesta che mostri la "appurata e reale necessità ed urgenza". L'ultima parola spetterà, in ogni caso, al Prefetto di Napoli.