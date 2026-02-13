Stellantis Pomigliano, Trasnova licenzia 53 operai, è scaduta la proroga: “Fico ci aiuti”

Dalla pagina Fiom Napoli

La società Trasnova annuncia il licenziamento collettivo di 53 operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire da aprile 2026: è scaduta la proroga prevista dall'accordo di dicembre 2024 che aveva congelato le fuoriuscite. Torna lo spettro degli esuberi. Nel complesso, la società che lavora nell'indotto della logistica presso gli stabilimenti automobilistici Stellantis, ha annunciato 94 licenziamenti collettivi di dipendenti impiegati nelle sedi di Torino, Piedimonte San Germano, Pomigliano d'Arco e Melfi. Oggi, i lavoratori scenderanno in sciopero, a partire dalle ore 16, affiancati dai sindacati metalmeccanici. "Abbiamo scritto una lettera al governatore Roberto Fico – spiegano a Fanpage.it dalla Fiom Cgil – per chiedere un suo intervento per bloccare i licenziamenti e salvare i posti di lavoro".

I lavoratori in sciopero a Pomigliano

Negli scorsi giorni, gli operai avevano incontrato il consigliere regionale, Fulvio Bonavitacola. Ma la società di logistica non sembra intenzionata a fare passi indietro, a meno di un intervento istituzionale in extremis. I 54 licenziamenti a Pomigliano erano partiti nei giorni di Natale 2024. Alla fine, dopo dure giornate di proteste e trattative, si era raggiunto un accordo a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mims, con l'azienda e i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm Aqcf-r, dove si era raggiunta una proroga di un anno. Scaduta a dicembre e prorogata ancora al prossimo aprile.

Oggi, però, con una lettera inviata ai ministeri competenti, alle organizzazioni sindacali di categoria, ed alle Regioni interessate, la società che si occupa della movimentazione auto negli stabilimenti Stellantis, ha annunciato il licenziamento di tutti i propri dipendenti in vista della scadenza della proroga del contratto con Stellantis prevista per il 30 aprile prossimo. Trasnova ha ribadito "l'impossibilità di ricorrere a strumenti sociali alternativi in quanto gli esuberi sono di carattere strumentale".