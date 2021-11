“Stai guardando?” e scoppia la rissa: un minorenne ha perso un rene per le coltellate Una violenta rissa per uno “sguardo di troppo” durante la movida di Aversa. Un minorenne portato in comunità, due feriti: uno in fin di vita, asportato un rene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha accoltellato due suoi coetanei minorenni durante una lite avvenuta per futili motivi: uno dei feriti ha anche perso un rene, dopo che i medici hanno dovuto asportarlo per le ferite riportate. Ma le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo e portarlo in comunità, in quando incensurato. Il giovane è stato raggiunto questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dopo che la Polizia è riuscita ad identificarlo dopo un mese di indagini: deve rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dall’uso di armi improprie.

La vicenda risale allo scorso 2 ottobre, quando durante una normale serata tra i giovani della movida scoppiò una improvvisa rissa per futili motivi: due i ragazzi raggiunti da improvvise coltellate sferrate con brutalità. Per uno di essi, la prognosi era stata leggera, con una lieve ferita alla gamba giudicata guaribile in cinque giorni. Molto peggio è andata all'altro giovane, colpito da un fendente al fianco sinistro che gli ha lacerato il rene, tanto che i medici hanno dovuto asportarlo. L'operazione lo ha di fatto salvato: la violenta emorragia infatti lo aveva fatto giungere in ospedale in codice rosso ed in pericolo di vita.

Dalle indagini degli inquirenti, il casus belli sarebbe stato un banalissimo "sguardo di sfida" tra i minorenni, divisi tra gruppi di Aversa ed altri provenienti dalle vicine Giugliano e Sant'Antimo. Ricostruendo la rissa grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, alla fine i poliziotti sono riusciti ad identificare l'autore delle coltellate, un minorenne aversano. In casa, trovato anche un piccolo coltello a serramanico, mentre nelle chat ritrovate sul suo telefono gli inquirenti hanno trovato ulteriori conferme di quanto si era reso protagonista lo scorso 2 ottobre. Indagini che però continuano: altri dodici minorenni infatti potrebbero essere a breve denunciati per aver partecipato alla violenta rissa.