Squalo vacca ritrovato morto in spiaggia a Sapri, stupore e paura tra i bagnanti La carcassa del grosso pesce portava via con una gru. Sul posto anche il sindaco di Sapri, Capitaneria di Porto, Asl Veterinaria e Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso esemplare di squalo "capopiatto", anche conosciuto come squalo vacca, ritrovato morto in spiaggia questa mattina a Sapri, nota località turistica e balneare del Cilento, in provincia di Salerno. Il grosso pesce, lungo oltre due metri, era arrivato sull'arenile già senza vita, probabilmente trasportato dalla corrente fino a riva, per poi arenarsi nei pressi della battigia. La comparsa dell'animale ha allarmato i bagnanti, che però, accortisi che era già morto, l'hanno poi trasportato sulla spiaggia.

Squalo di 2 metri ritrovato in spiaggia a Sapri

Lo squalo, secondo le prime informazioni, apparterrebbe al genere Hexanchus, e può arrivare fino a 5,4 metri di lunghezza, ma che non è considerata pericolosa per l'uomo. Sul posto sono arrivati subito anche gli uomini della Guardia Costiera, gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Antonio Pompeo Abbadessa, e il sindaco del Comune di Sapri, Antonio Gentile, che ha voluto seguire personalmente le operazioni di recupero.

"Mattinata movimentata sulla spiaggia di Sapri – il commento sulla pagina Facebook Sapri una baia da conoscere e dintorni – per uno squalo, spiaggiato morto. Qualche perplessità tra alcuni bagnanti, ma in tanti hanno continuato tranquillamente a fare il bagno".

La carcassa portata via dalla gru

La carcassa dello squalo è stata poi rimossa con una gru e trasferita in un'altra area da una ditta privata. Sarà poi l'Asl Veterinaria di Salerno ad incaricarsi dell'analisi dell'animale, anche per cercare di comprendere le cause del decesso. Non è escluso che lo squalo possa essere finito nella rete di qualche peschereccio ed essere morto, per poi spiaggiarsi.