Spari in centro a Torre Annunziata: 6 colpi contro auto parcheggiata

Immagine di repertorio

Una serie di colpi di pistola, almeno sei, tutti contro un'automobile parcheggiata: non sarebbe una "stesa", ma più probabilmente una intimidazione, quella andata in scena nella serata di ieri, 6 novembre, nel centro di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Obiettivo una Audi Q2 che è risultata di proprietà di una società di noleggio veicoli, parcheggiata nella zona di corso Vittorio Emanuele.

L'episodio risale alle 20 circa, quando in strada c'era ancora gente e soprattutto poco distante dalla frequentata piazza Cesaro. Sul posto, a seguito della segnalazione pervenuta al 113, è arrivata la pattuglia del commissariato di Torre Annunziata della Polizia di Stato. Le ricostruzioni sono ancora in corso ma, stando ai primi rilievi, i colpi sono stati tutti esplosi mirando alla vettura parcheggiata da qualcuno che, probabilmente, è rimasto fermo a qualche metro e ha continuato a premere il grilletto.

Sarebbe stata usata una sola arma. A terra sono stati trovati sei bossoli. Cinque, invece, i fori sulla Audi, sul lato sinistro, tra la fiancata e la parte posteriore. Al momento degli spari nell'automobile non c'era nessuno e non risultano feriti. Dai successivi accertamenti è emerso che la vettura è intestata a una società di noleggio; sono quindi in corso verifiche per capire chi sia l'utilizzatore e chiarire se possa, a questo punto, essere il destinatario di quella che appare come una intimidazione. Si vaglia anche la possibilità che il raid possa essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza o che dalle immagini registrate possano essere almeno ricavati elementi utili per risalire ai responsabili.