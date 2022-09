Spari e botte a un commerciante durante un colpo da 45mila euro: preso uno dei rapinatori Un uomo è stato arrestato a Napoli all’alba: è accusato di essere uno dei due rapinatori che aggredì con calci e pugni un commerciante per rubargli l’incasso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’aggressione subita dal commerciante durante la rapina

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso: sarebbe uno dei due presunti responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 4 agosto a Napoli, particolarmente cruenta perché la vittima fu presa a calci e pugni, con i banditi che spararono anche alcuni colpi in aria prima di scappare con 45mila euro di bottino. A finire in manetta questa mattina è stato un 50enne già noto alle forze dell'ordine, napoletano residente nelle cosiddette Case Nuove, il quartiere residenziale a ridosso di piazza del Mercato e della stazione Centrale che prende il nome dal fatto di essere stato edificato a inizio Novecento in una zona pressoché disabitata di Napoli.

Questa mattina l'uomo è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto, ed è stato arrestato su disposizione del Tribunale di Napoli e su richiesta della locale Procura, al termine di una lunga indagine che si è avvalsa anche delle analisi di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'uomo sarebbe, secondo gli inquirenti, lo stesso che nelle telecamere di videosorveglianza era armato di pistola, avvicinandosi alla vittima per poi aggredirla e rubargli un borsello con all'interno 45mila euro di incasso della sua attività commerciale. Furono due invece i colpi d'arma da fuoco esplosi in aria dai due rapinatori prima di scappare facendo perdere le proprie tracce, mentre il commerciante, colpito con calci e pugni dai due rapinatori, se la cavò con un trauma cranico e diverse escoriazioni sul corpo. Il 50enne arrestato stamane si trova ora in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria: deve rispondere di rapina aggravata in concorso con un complice al momento non ancora identificato.