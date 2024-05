video suggerito

Spari davanti al cinema The Space di Fuorigrotta, ferito parcheggiatore abusivo Un 45enne napoletano è stato ferito martedì sera davanti al multisala di Fuorigrotta; le indagini affidate alla Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

82 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 45enne napoletano è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di martedì, 28 maggio, a Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli; l'uomo, che ha raggiunto autonomamente l'ospedale San Paolo, è stato dichiarato fuori pericolo di vita: è stato raggiunto da una pallottola al piede destro, sarebbe stato ferito davanti al cinema The Space. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

In ospedale sono intervenuti i poliziotti, avvisati dai sanitari del Pronto Soccorso come da prassi per episodi del genere. Il 45enne E. P., già noto alle forze dell'ordine e residente nella zona, non avrebbe fornito indicazioni precise sugli autori del ferimento: si sarebbe limitato a dire di essere stato colpito da due persone, a lui sconosciute, che lo avrebbero raggiunto in sella a uno scooter e avrebbero subito aperto il fuoco.

Le indagini al momento non escludono nessuna pista, compresa quella del litigio sfociato in sparatoria. Tra le ipotesi ritenute maggiormente verosimili, quella che porta al controllo del racket della sosta: l'uomo da qualche tempo era una presenza fissa davanti al multisala di Fuorigrotta, dove faceva il parcheggiatore abusivo.

Leggi anche Sparano all'auto dei vigilantes e gli rubano le pistole alla stazione Museo della metro di Napoli

Pochi mesi fa si era verificato un episodio simile, nella stessa zona. Era l'ottobre 2023, a farne le spese, in quelle circostanze, era stato un ventenne napoletano, anche lui più volte fermato e controllato mentre faceva il parcheggiatore abusivo davanti al cinema; il giovane era stato accoltellato alla gamba destra, aveva detto di essere stato ferito durante un litigio lungo viale Giochi del Mediterraneo, lo stradone che costeggia il multisala.