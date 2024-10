video suggerito

Salerno, non paga il parcheggiatore abusivo: lui lo prende a calci e pugni, poi lo sfregia con una bottiglia Automobilista aggredito sul Lungomare di Salerno da un parcheggiatore abusivo, che è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione e lesioni aggravate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Violenza nella zona di Pastena, sul Lungomare di Salerno, dove un parcheggiatore abusivo ha brutalmente aggredito un automobilista che si è rifiutato di cedere alle sue richieste di denaro per la sosta della vettura. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, sabato scorso, il parcheggiatore abusivo ha chiesto insistentemente del denaro a un automobilista, un uomo di 73 anni; quando questi si è rifiutato, è scattata la violenza. Il parcheggiatore ha infatti aggredito il malcapitato con calci e pugni; si è poi allontanato per tornare dopo qualche istante con una bottiglia di vetro rotta, con la quale ha continuato a colpire l'automobilista, anche in pieno volto.

Il parcheggiatore abusivo è stato arrestato dalla polizia

Dopo l'accaduto sono scattate le indagini della Squadra Mobile della Questura di Salerno, che hanno portato all'identificazione del parcheggiatore abusivo: nei suoi confronti, i poliziotti hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si evidenzia che il richiamato provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.