Spari contro un uomo a Somma Vesuviana: la vittima è in ospedale Un 43enne ferito a colpi d'arma da fuoco alle gambe a Somma Vesuviana, nel Napoletano: non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 43 anni è stato ferito nella notte a colpi d'arma da fuoco a Somma Vesuviana, nel Napoletano: l'uomo è stato ricoverato presso l'Ospedale del Mare di Ponticelli, ma la dinamica al momento non è chiara e i carabinieri stanno cercando di ricostruire il tutto. La vittima è un incensurato, fortunatamente non in pericolo di vita: secondo una primissima ricostruzione, l'uomo si trovava in una strada, seppur non ancora identificata, del comune di Somma Vesuviana, quando sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco alle gambe. Portato all'Ospedale del Mare, se la caverà.

I carabinieri stanno cercando però di ricostruire il tutto: non è chiaro infatti quale sarebbe stata la strada dove è avvenuto l'agguato, né quali possano essere i motivi che hanno portato agli spari. L'uomo, un 43enne del posto, è risultato incensurato dai controlli dei militari dell'Arma, intervenuti in ospedale dopo la segnalazione da parte del nosocomio dell'arrivo di un uomo ferito a colpi d'arma da fuoco.