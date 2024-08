video suggerito

Spari contro la vetrina di una pizzeria a Napoli: si indaga per risalire ai responsabili Spari contro la vetrina di una pizzeria a Napoli: all’alba di oggi, domenica 18 agosto, sono stati esplosi alcuni colpi. Si cercano i responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura all'alba a Napoli. Nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Montesanto al civico 22 perché qualcuno ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la vetrina di un locale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Gli spari contro la vetrina di una pizzeria

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'episodio si è verificato alle 5 del mattino. Alcuni sconosciuti avrebbero sparato proiettili contro la vetrina di una pizzeria, distruggendola. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine. Per il momento non è stato diffuso il nome del ristorante.

I carabinieri cercano i responsabili

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I militari sono a lavoro per cercare di raccogliere elementi sufficienti a comprendere chi possa essere il responsabile e soprattutto la matrice dell'evento: potrebbe infatti trattarsi di un gesto intimidatorio. Probabilmente sarà quindi ascoltato il proprietario del locale.

Leggi anche Al Rione Traiano si spara di giorno e tra le case: auto crivellata di proiettili in mattinata

Per cercare di risalire all'autore o agli autori potrebbero essere acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza installate in zona oppure, qualora ve ne fossero, potrebbero essere ascoltati eventuali testimoni. Nelle prossime ore quindi si potrà avere maggiori dettagli sull'accaduto.