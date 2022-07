Spari ad altezza uomo contro le auto parcheggiate a Ponticelli: paura in strada Paura in viale Margherita a Ponticelli, dove ignoti nel pomeriggio di oggi hanno sparato contro le auto parcheggiate, noncuranti delle persone in strada. Poi sono scappati su uno scooter.

A cura di Redazione Napoli

Paura nel pomeriggio di oggi – sabato 2 luglio – in viale Margherita nel cuore di Ponticelli, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di due auto posteggiate. Quando gli spari hanno riecheggiato nella strada dove molti cittadini si trovavano per sfuggire alla morsa del caldo. Da quanto si apprende a premere il grilletto con una mitraglietta semi automatica sarebbero state due persone a bordo di uno scooter, che si sono riuscite ad allontanare prima di essere fermate. Per fortuna non c'è stato nessun ferito.

Ancora una stesa in piena giorno

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per individuare i responsabili della stesa avvenuta in pieno giorno e in una strada normalmente affollata. Chi ha sparato non aveva dunque certo paura di dare nell'occhio. Per terra sono stati ritrovati due bossoli. Provocazione criminale, esibizione di potere o un attentato a scopo intimidatorio: saranno ora gli inquirenti a dover chiarire in che contesto va inserito l'episodio odierno. In corso le verifiche sulle attività dei proprietari delle auto colpite, per capire se siano stati obiettivi casuali o meno.