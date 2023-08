Spari a Napoli Est, ‘stesa’ a Barra in pieno pomeriggio: escalation di violenza dopo l’estate Colpi esplosi in Corso IV Novembre. Indagano i carabinieri. Pochi minuti prima un’altra sparatoria a Pianura con 2 feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatoria a Barra, nella zona orientale di Napoli, oggi pomeriggio, attorno alle ore 19,00. I colpi d’arma da fuoco esplosi in corso IV Novembre, all'altezza del civico 45. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale che stanno indagando sulla vicenda. Non risulterebbero feriti al momento.

Escalation di violenza in città

Non si ferma l'escalation di violenza in città e ai proiettili esplosi in pomeriggio a Pianura, nell'area occidentale di Napoli, che hanno avuto come conseguenza due feriti, un 25 enne e un 46enne, si aggiungono anche quelli esplosi dalla parte opposta della città. Non ci sono collegamenti tra i due episodi, ma sono comunque un segnale della tensione che sembra essersi riaccesa in città al rientro dalle vacanze estive.

A Pianura due feriti pochi minuti prima

A Pianura oggi si è consumata una sparatoria in strada. Due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco intorno alle 18.30 di oggi. Sul posto la Polizia di Stato. L'episodio potrebbe essere da inquadrare nella recente ripresa delle ostilità tra i clan di camorra del quartiere. Si tratta di due napoletani, un 25enne e un46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, che sono giunti presso l’ospedale San Paolo entrambi con ferite alle gambe per colpo arma da fuoco. Non versano in pericolo di vita. Sul posto, via Sartania, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e tracce ematiche. Procede personale della Squadra Mobile.