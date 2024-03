Spari a Fuorigrotta: i colpi di pistola in via delle Scuole Pie, a pochi passi da via Leopardi Dei colpi d’arma da fuoco sono stati sparati a Fuorigrotta, Napoli Ovest, a pochi passi dalla centrale via Leopardi; le indagini affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Colpi di pistola sono stati esplosi questa sera a Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli, in via delle Scuole Pie; è avvenuto intorno alle 19 di oggi, 1 marzo, in un orario in cui l'area è sempre molto trafficata, in particolare lungo la vicinissima via Leopardi. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato per il primo intervento, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Al momento la dinamica resta da ricostruire ma, stando alle prime informazioni, non risulterebbero feriti; non si esclude, per ora, che possa essersi trattato di una stesa. A sparare sarebbero state delle persone in scooter. Rilievi sono in corso ad opera dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli.