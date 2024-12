video suggerito

Sparano in piazza Garibaldi con le pistole a salve: denunciati due ragazzi di 19 anni I due ragazzi sono stati notati dai carabinieri e trovati in possesso di pistole a salve senza il tappo rosso: per entrambi è scattata la denuncia.

A cura di Valerio Papadia

Hanno deciso di festeggiare il Natale in maniera singolare, ma gli è costato caro: due ragazzi di 19 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Napoli; è accaduto nelle prime ore di oggi, mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale. Intorno alle 2, infatti, i carabinieri della compagnia Stella, mentre transitavano in piazza Garibaldi, dove sorge la Stazione Centrale di Napoli, hanno notato i due 19enni che, pistole alla mano, esplodevano alcuni colpi in aria.

Con le dovute precauzioni del caso, i militari dell'Arma sono intervenuti e hanno fermato e controllato i due giovani – entrambi di origine ucraina, ma residenti a Napoli – che sono stati trovati così in possesso di due pistole scacciacani, prive però dell'obbligatorio tappo rosso. Pertanto, i carabinieri, al termine del controllo, hanno provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i due 19enni, mentre le pistole da loro utilizzate sono state sequestrate.