Sparano contro le auto con pistole a piombini per divertimento: fermati 4 minorenni Quattro ragazzini, tutti tra i 13 ed i 16 anni, sono stati denunciati a piede libero a Volla, nel Napoletano: sparavano contro le automobili in sosta, e talvolta anche di passaggio, con delle pistole a piombini terrorizzando i passanti ed i residenti. I quattro sono poi stati riaffidati ai genitori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quattro ragazzini tra i 13 ed i 16 anni sono stati denunciati dai Carabinieri a Volla, nel Napoletano: sono stati sorpresi mentre per "divertimento" si erano messi a sparare con delle pistole a piombini sulle automobili in sosta e perfino su altre di passaggio. Nessun movente specifico da parte dei quattro giovanissimi, evidentemente alle prese con la "noia" che hanno ben pensato di sparare contro le vetture. Episodi che si erano verificati già altre volte nei giorni scorsi: erano stati proprio i residenti a segnalare la cosa alle autorità, che già da qualche tempo tenevano sotto controllo la zona.

E così ieri sera li hanno beccati sul fatto: i quattro si trovavano su via Raffaello Sanzio, nel cuore della cittadina vollese, mentre con delle pistole a piombini sparavano contro alcune automobili che stavano passando in strada. I carabinieri, allertati dal 112, sono subito giunti sul posto e li fanno fermati. I quattro, di età tra i 13 ed 16 anni, sono rimasti anche sorpresi dall'essere redarguiti: i giovani, tutti provenienti da buone famiglie del posto, sono stati così denunciati dai militari dell'Arma, per poi essere riaffidati ai genitori, vista anche la loro minore età. Non si sono registrati, durante queste "notti brave", feriti o danni di particolare tipo: ma tanto è stato invece lo spavento per i residenti, che spesso nel cuore della notte venivano svegliati dal rumore di colpi di arma da fuoco senza poter capire subito se si trattasse di colpi esplosi da ragazzi per "gioco" oppure se qualcosa di grave stava avvenendo in strada, là dove le loro automobili parcheggiate venivano prese di mira.