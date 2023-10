Festeggia compleanno sparando tra la folla in Galleria Umberto, le famiglie scappano. Preso 14enne Il 14enne alto un metro e ottanta ha cominciato a sparare tra la folla con un revolver a salve privo di tappo rosso. Preso e denunciato dalla Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Festeggia il 14esimo compleanno sparando con un revolver a salve, ma senza tappo rosso, nella Galleria Umberto I, al centro di Napoli, affollata da cittadini e turisti, come ogni sabato sera, e scatenando il panico tra le famiglie. Esplosi almeno 5 colpi. Tanto basta per innescare un fuggi fuggi generale.

La gente scappa precipitosamente, riversandosi verso le quattro uscite della Galleria, tra via Toledo, via Verdi, via San Carlo e Santa Brigida. Sul posto, però, arrivano gli agenti della Polizia Locale di Napoli, impegnati in una strada vicina, in quel momento, a multare tre ragazzini in scooter senza casco. I caschi bianchi riescono ad individuare il 14enne, ma alto un metro e 80 circa, che impugna l'arma – poi rivelatasi a salve – che alla loro vista si dà alla fuga, spintonando mamme e bambini con noncuranza.

I vigili stavano multando tre ragazzini in moto senza casco

Il giovane viene preso dopo un lungo inseguimento in un vicolo dei Quartieri Spagnoli e denunciato. L'episodio è accaduto ieri sera, sabato 14 ottobre 2023, attorno alle ore 20,30, in Galleria Umberto I a Napoli. Il complesso monumentale in quel momento era affollato di famiglie e di turisti che frequentano i tanti locali e ristoranti che si trovano in Galleria. Gli agenti della polizia locale di Napoli stavano verbalizzando in via Verdi tre minorenni – tra i 10 e i 12 anni – a bordo di uno scooter senza assicurazione e senza casco che stavano circolando in area pedonale, quando, ad un certo punto, hanno sentito un primo “sparo”, apparentemente di un petardo, poi a distanza di qualche minuto una raffica di altri 3 colpi. Subito dopo decine di persone, tra queste anche famiglie con bambini, hanno cominciato a fuggire dalla galleria, urlando che c’era una persona con la pistola che sparava.

Preso ai Quartieri Spagnoli dopo un inseguimento

A quel punto gli agenti arrivano subito in galleria, notano da lontano questo ragazzo di un metro e ottanta circa di altezza che impugnava un'arma e sparava un ultimo colpo, non accorgendosi della presenza degli agenti. Quando il ragazzo si accorge di loro, butta la pistola a terra – recuperata poi subito da altri agenti della polizia locale di Chiaia – e comincia a darsi ad una fuga precipitosa vero i Quartieri Spagnoli. Viene inseguito dagli agenti che riescono a raggiungerlo con uno sprint in vico Sergente Maggiore e a bloccarlo. La pistola a tamburo, un Revolver modello Brown new 380 Cal. era a salve, ma priva di tappo rosso.

Il ragazzo è stato portato presso gli uffici della Polizia Locale, è stato avvisato il magistrato di turno dei minori. Il 14enne è stato denunciato a piede libero. Il giudice ne ha disposto l'affidamento alla tutrice. L’arma e stata sequestrata. I tre minori a bordo dello scooter senza casco, invece, sono stati riaffidati ai genitori.