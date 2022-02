Spara con un fucile durante una lite per la viabilità: fermato un 21enne di Acerra Un 21enne di Acerra è in stato di fermo dopo una lite in strada per motivi di viabilità, durante la quale ha preso un fucile sparando dei colpi in aria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una lite per il traffico che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quella accaduta ad Acerra, dove domenica scorsa un uomo ha sparato dei colpi di fucile in aria nel corso di una violenta discussione verbale avvenuta in strada, per poi dileguarsi. Gli inquirenti si sono messi subito sulle sue tracce, e lo hanno identificato ritrovando anche il fucile nel giardino di casa, ma non lui che non era nell'abitazione. Poco dopo tuttavia lo stesso uomo ha deciso di presentarsi da solo in commissariato, dove è stato posto in stato di fermo.

La vicenda risale a domenica mattina quando su via dei Pini, a Casalnuovo di Napoli, una donna si è rivolta ad alcuni poliziotti spiegando di aver assistito ad una lite in strada tra un uomo ed altre persone, per motivi di viabilità. Stando a quanto ricostruito, l'uomo al termine di un'accesa discussione con gli altri presenti per motivi di viabilità, ha preso un fucile ed ha iniziato a sparare dei colpi in aria per guadagnarsi la fuga. Dopo aver identificato l'uomo, un 21enne di Acerra, i poliziotti si sono recati a casa sua trovando in giardino un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, ma non l'uomo che invece in quel momento non era presente. I suoi familiari, alcuni dei quali coinvolti nella lite come aggrediti dal 21enne, hanno comunque confermato il racconto della donna e le ricostruzioni degli inquirenti. L'uomo così ha deciso di presentarsi in commissariato ad Acerra nel pomeriggio, dove è stato dichiarato in stato di fermo: deve rispondere di porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. Dopo la convalida del fermo, il 21enne acerrano è stato così portato in carcere.