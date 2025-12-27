Spara all’auto della ex a Natale e dopo 2 anni di stalking: arrestato 32enne a Napoli

Immagine di repertorio

Un 32enne napoletano è stato arrestato nel quartiere orientale di Ponticelli per atti persecutori nei confronti della propria ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione di cinque anni e due figli di tre anni e un anno e mezzo. L'uomo avrebbe infatti aperto il fuoco contro l'automobile della ex compagna nel pomeriggio del 25 dicembre scorso, nel pieno delle festività natalizie.

La donna in quel momento era in casa, quando ha sentito alcuni colpi d'arma da fuoco provenire dall'esterno ed ha chiamato subito il 112, chiedendo aiuto. Dalle immagini di videosorveglianza che la donna aveva installato, la 25enne avrebbe subito riconosciuto l'autore del gesto, spiegandolo ai carabinieri intervenuti assieme ai colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche, che nei pressi della vettura ritrovano anche due bossoli a terra: due anche i fori ritrovati sul cofano dell'auto della donna.

La 25enne racconta intanto ai carabinieri che da quasi due anni vanno avanti azioni persecutorie nei suoi confronti da parte dell'uomo, già denunciato per stalking e che risulta già gravato da numerosi precedenti per atti persecutori e minacce, oltre ad essere stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna e ai figli minori. Dalle analisi dei filmati da parte dei carabinieri si nota un uomo che spara almeno quattro volte contro l'auto della donna, e i militari dell'Arma si mettono alla sua ricerca. Il 32enne non è in casa, mentre una gazzella "vigila" davanti casa della donna. Alla fine, l'uomo viene rintracciato e catturato la mattina del 26 dicembre ed arrestato in flagranza differita: in cas ritrovati anche vestiti compatibili con quelli usati dall'uomo ripreso dalle telecamere. Per lui si sono aperte così le porte del carcere.