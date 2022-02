Spara alla sorella a Ponticelli, lei per coprirlo inventa una rapina: arrestato 38enne Un 38enne è stato arrestato con l’accusa di avere sparato alla sorella a Ponticelli; la vittima, per coprirlo, aveva denunciato di essere stata rapinata.

A cura di Nico Falco

Alle forze dell'ordine aveva detto che era stata vittima di una rapina, di essere stata ferita da uno sconosciuto nei pressi della sua abitazione. La realtà, però, era diversa: a spararle era stato il fratello, durante una discussione scoppiata in casa. A confessarlo è stato lui stesso, che si è presentato successivamente in commissariato ed è stato quindi arrestato. In manette il 38enne Ferdinando Napolitano, che ora dovrà rispondere di porto e detenzione di arma clandestina e di lesioni aggravate.

È accaduto ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Durante il servizio di controllo del territorio gli agenti hanno raggiunto il Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, dove era stato segnalato l'arrivo di una donna ferita da un colpo d'arma da fuoco alla caviglia destra; come da prassi in questi casi, i sanitari avevano allertato le forze dell'ordine. Ai poliziotti la giovane, 25 anni, ha raccontato di essere stata ferita da un uomo che l'aveva aspettata sotto casa; si era trattato di un tentativo di rapina, ha detto, e quando ha cercato di scappare lo sconosciuto ha premuto il grilletto.

Una versione che però si è rivelata totalmente inventata, con tutta probabilità con l'obiettivo di coprire il fratello. Poco dopo, infatti, il 38enne è andato in commissariato di Ponticelli e ha raccontato di avere ferito la sorella durante un litigio, aggiungendo di avere nascosto l'arma utilizzata in casa di un parente. Gli agenti hanno verificato nell'appartamento indicato ed effettivamente la pistola, una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e con 8 cartucce, era stata infilata in una intercapedine ricavata nella controsoffittatura.