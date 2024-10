video suggerito

Spacciavano droga con lo zaino da rider, due arresti a Napoli: beccati con 190 chili di hashish Due pusher sono stati arrestati nella zona orientale di Napoli. Per spacciare la droga i due utilizzavano uno zaino da rider nel tentativo di non destare sospetti.

A cura di Valerio Papadia

Utilizzavano uno zaino da rider nel tentativo di passare inosservati, non destare sospetti e poter così spacciare droga liberamente: due pusher di 31 e 25 anni – già noti alle forze dell'ordine – sono stati arrestati a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli.

Nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno fatto irruzione in un deposito che si trova nel quartiere e si sono imbattuti nei due giovani che si preparavano a partire per le consegne, con uno zaino di un noto marchio di food delivery (l'azienda è estranea alla vicenda, ndr) con il quale speravano di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera per poter spacciare droga in maniera indisturbata.

All'interno del deposito, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 2mila panetti di hashish, per un peso complessivo di 190 chili, verosimilmente destinati a gran parte della provincia di Napoli; inoltre, i carabinieri hanno sequestrato anche 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Al termine delle operazioni, i due pusher sono stati arrestati e trasferiti in carcere.