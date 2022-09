Spacciatore in scooter intercettato dal “grossista”, arrestati al Parco Verde Blitz antidroga nel Parco Verde di Caivano (Napoli), spacciatore intercettato mentre si riforniva dal “grossista”: entrambi in manette.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno tenuto d'occhio mentre si spostava tra i palazzi del Parco Verde di Caivano, probabilmente per consegnare le dosi di stupefacente a domicilio. Hanno atteso che andasse a rifornirsi ed è scattata l'operazione: il "grossista" è stato arrestato nella sua abitazione, l'altro è stato invece bloccato dopo un breve inseguimento nel complesso residenziale alle porte di Napoli.

In manette sono finiti Salvatore Spatuzzi, 42 anni, e Fabio Ponticelli, 24 anni, entrambi residenti a Caivano; sono stati arrestati durante un'operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Caivano col supporto di quelli del Reggimento Campania; i militari, anche in borghese, si erano appostati per presidiare diversi punti strategici del Parco Verde e stavano monitorando alcuni sospetti. I due rispondono di detenzione di droga ai fini di spaccio. Mentre osservavano gli spostamenti intorno all'appartamento di Spatuzzi, all'isolato B2/3 del Parco Verde, i militari hanno notato Ponticelli arrivare in scooter.

Il ragazzo si è fermato sotto l'abitazione e il 42enne gli ha lanciato qualcosa. A quel punto i carabinieri sono intervenuti. Il giovane ha tentato la fuga ma pochi metri dopo ha perso il controllo dello scooter ed è finito a terra; perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di crack e trenta euro, ritenuti provento dello spaccio. Subito dopo i militari hanno raggiunto l'appartamento di Spatuzzi, dove sono state rinvenute altre quattro dosi di crack, 19 di cocaina e 260 euro in banconote di piccolo taglio, anche queste ultime finite sotto sequestro. I due sono stati trasferiti in carcere, in attesa di giudizio.