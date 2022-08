Spaccia droga a bordo di un monopattino, arrestato 21enne nel Parco Verde di Caivano Un 21enne è stato arrestato a Caivano mentre vendeva droga a bordo di un monopattino elettrico. In manette anche una 22enne sempre del Parco Verde.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Spacciava droga a bordo di un monopattino elettrico: un 21enne è stato per questo arrestato dai carabinieri durante un servizio di controllo nei pressi del Parco Verde di Caivano, alle porte di Napoli. Un servizio ad alto impatto al quale hanno partecipato anche i militari del reggimento Campania ed un elicottero del Settimo Nucleo Carabinieri di Pontecagnano. Due gli arresti al termine della vasta operazione: oltre allo spacciatore a bordo del monopattino elettrico, è finita in manette anche una 22enne del posto, sempre per droga. Entrambi si trovano ora in attesa di giudizio.

Il 21enne, in particolare, è stato sorpreso mentre vendeva droga a bordo di un monopattino elettrico, con il quale si spostava poi da una parte all'altra, per raggiungere nuovi "clienti". Un mezzo ecologicamente pulito, un po' meno la droga che vendeva: quando è stato fermato dai carabinieri, aveva infatti addosso 30 grammi di crack, dopo che poco prima aveva venduto la stessa droga a due clienti, sempre raggiunti a bordo del monopattino elettrico, che al termine delle operazioni è stato sequestrato assieme al crack che stava confezionando. Poco dopo è finita in manette anche una 22enne originaria sempre del Parco Verde di Caivano: la giovane è stata fermata in strada e, dopo una perquisizione anche domiciliare, è stata trovata in possesso di 50 grammi di hashish, 430 euro in contanti e un telefonino. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di "stanare" altri spacciatori che si trovano in zona. Per i due arrestati, scatterà a breve il processo per direttissima, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.