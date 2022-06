Spaccano il vetro del triage e picchiano infermiere e vigilante: aggressione all’ospedale di Aversa La denuncia arriva dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: l’aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri, martedì 14 giugno.

A cura di Valerio Papadia

Il vetro rotto all’ospedale di Aversa (Foto: Facebook)

Ancora un'aggressione in un ospedale campano ai danni del personale sanitario: le vittime, in questa occasione, sono un infermiere e una guardia giurata dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nella provincia di Caserta. A raccontare la vicenda è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che attraverso la sua pagina Facebook racconta quanto accaduto al Pronto Soccorso del nosocomio del Casertano nella tarda serata di ieri, martedì 14 giugno, dopo le ore 23. In ospedale giunge una donna, accompagnata dai figli, per una sospetta infezione alle vie urinarie: la donna viene giudicata al triage con un codice verde.

Dopo 30 minuti di attesa, però, i famigliari cominciano a lamentarsi: pretendono che la donna venga subito visitata. Cominciano così dapprima a insultare e minacciare il personale sanitario in servizio al triage, poi passano all'azione, aggredendo con calci e pungi un infermiere e una guardia giurata. I famigliari della paziente hanno poi colpito anche il vetro protettivo della postazione del triage, spaccandolo. Vengono così allertate le forze dell'ordine che, giunte sul posto, identificano gli aggressori e raccogliendo le testimonianze delle vittime.

Come racconta, infine, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" – che troppo spesso, quasi quotidianamente, denuncia aggressioni subite da parte del personale sanitario in Campania – la donna è stata visitata intorno a mezzanotte e mezza, trattata e poco dopo dimessa e rimandata a casa.