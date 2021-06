Sospese temporaneamente le attività del blocco operatorio dell'Ospedale Del Mare per attività di verifica e monitoraggio. Con una nota, di cui Fanpage.it è entrata in possesso, si chiede anche al 118 di non trasportare pazienti al Pronto Soccorso nel nosocomio di Napoli Est, quartiere Ponticelli, ma di dirottarli verso altri presidi ospedalieri. La nota spiega anche che sarà garantita «l'emergenza/urgenza».

"Vista la necessità di dare seguito alle attività programmata e periodiche di verifica e monitoraggio di parametri ambientali e di funzionalità impiantistica del blocco operatorio, a garanzia della sicurezza degli ammalati e degli operatori tutti, si comunica la momentanea sospensione dell’attività chirurgica ordinaria. Verranno garantite tutte le attività chirurgiche erogate in regime di Emergenza/Urgenza. Il tutto in via transitoria e per il tempo strettamente necessario alla esecuzione ed alla verifica degli esiti degli stessi rilievi. Al Direttore della UOC 118, in indirizzo per conoscenza, si chiede di limitare temporaneamente gli accessi dei pazienti a questo Pronto Soccorso e di dirottare presso altri presidi cittadini gli ulteriori pazienti afferenti al circuito dell’emergenza territoriale, fatta: eccezione per i casi estremamente urgenti.

Da giorni ormai all'Ospedale del Mare non funziona nemmeno l'aria condizionata, nonostante le torride temperature di questa prima parte del mese di giugno. La situazione sta mettendo a dura prova sia i pazienti che gli operatori sanitari, medici, infermieri, oss.